Анкара, , 20:26 — REGNUM В Турции за последние сутки выявлено более 1,3 тыс. случаев заражения коронавирусом, сообщил 17 мая министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа на своей странице в Twitter.

За сутки выявлено 1368 новых заразившихся коронавирусом, после чего общее число заражённых составляет 149 435 человек.

Кроме того, Коджа сообщил о смерти 44 пациентов с диагнозом COVID-19. Всего в списках жертв эпидемии — 4140 жителей Турции.

Вылечившимися признаны 109 962 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Турции власти продолжают вводить режим комендантского часа для борьбы с эпидемией коронавируса.

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