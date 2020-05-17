Лондон, , 20:25 — REGNUM Число выявленных случаев COVID-19 в Великобритании за сутки увеличилось на 3142, общее число подтвержденных случаев заболевания составляет 243 303, 17 мая передает BBC.

По официальной информации, число погибших от COVID-19 в Великобритании на данный момент составляет 34 636 — это на 170 человек больше, чем 16 мая.

Великобритания находится на втором месте в мире по числу погибших от COVID-19 и на третьем по числу выявленных случаев заболевания.

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