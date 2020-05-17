Женева, Швейцария, , 20:25 — REGNUM Число выявленных случаев COVID-19 во всем мире превысило 4,5 млн человек. Об этом сегодня, 17 мая, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по одним данным пандемия коронавируса SARS-CoV2 началась в китайском городе Ухань в самом конце 2019 года. Однако уже в ходе самой пандемии стали выявляться странные случаи, свидетельствующие о том, что, возможно отдельные случаи заражения этим коронавирусом приходятся на осень 2019 года и не связаны с Уханем.

Пандемия повлекла за собой масштабный экономический кризис, все последствия которого пока трудно оценить.