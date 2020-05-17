Москва, , 20:19 — REGNUM Российские и иностранные ученые рассчитали пик заражения коронавирусом в Российской Федерации. Об этом сегодня, 17 мая, сообщает РБК.

Разработчики аналитических продуктов Megaputer Intelligence считают, что пик заражения коронавирус уже наступил в регионах Центрального, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов, а также в регионах Дальнего Востока.

Так, пиковое значение ежедневного прироста новых случаев в Московской области было достигнуто 12 мая, а в Москве — 6 мая.

Однако есть и пессимистичный сценарий, согласно которому, пик в столице придется на 26 мая, когда может быть зафиксировано 6,2 тыс. заболевших COVID-19 .

Специалисты из Уфимского авиационного университета и Башкирского медицинского университета пришли к выводу, пик заболевания COVID-19 был пройден в России 8−9 мая, когда в стране каждые сутки фиксировалось более 10 тысяч случаев заболевания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что по состоянию на 17 мая в России остановлен рост распространения коронавируса.