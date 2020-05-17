Болхов, Орловская область, , 20:17 — REGNUM Прокуратура Орловской области начала проверку в связи с появившейся информации о нарушении жилищных прав сирот-инвалидов из Болховского детского дома-интерната, сообщила ИА REGNUM старший помощник прокурора Орловской области Татьяна Цуканова.

Ранее в Сети появилось обращение воспитанников БСУ СО ОО «Болховский детский дом-интернат для детей с физическими недостатками» к президенту Владимиру Путину. Авторы видеообращения пожаловались, что долгое время не могут добиться от чиновников положенного по закону им жилья, на все запросы им отвечают, что денег на эти цели в бюджете нет.

«Прокуратурой будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, в чью компетенцию входят вопросы, связанные с обеспечением жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования. Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры области», — сообщила ИА REGNUM Татьяна Цуканова.

Как сообщало ИА REGNUM, на начало 2019 года в очереди на получение квартир в Орловской области находились около 230 детей-сирот. В середине 2019 года прокуратура региона констатировала, что на приобретение жилья для детей-сирот было направлено менее трети средств, выделенных на эти цели.