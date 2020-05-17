Рим, , 20:09 — REGNUM В Италии за минувшие сутки умерли 145 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19, сообщает 17 мая издание La Repubblica.

По информации издания, теперь в списках жертв эпидемии числится 31 908 жителей Италии.

Также отмечено, что за тот же период в стране было выявлено 675 новых случаев заражения коронавирусом. Вместе с ними всего в Италии выявлено 225 435 заражённых коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, Италия входит в первую пятёрку стран мира с наибольшим числом жертв и заражённых. По данным ВОЗ, в мире зарегистрировано свыше 4,4 млн. случаев заражения коронавирусом и более 302 тыс. смертей от COVID-19.

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