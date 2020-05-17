Лондон, , 20:07 — REGNUM Суточное число погибших от COVID-19 в Великобритании снизилось до самого низкого уровня с 24 марта, 17 мая передает BBC.

По информации правительства, за 24 часа число жертв коронавирусной инфекции в королевстве выросло на 170. При этом днем ранее в Великобритании зарегистрировали 468 смертей от COVID-19.

Общее число погибших от COVID-19 в Великобритании на данный момент составляет 34 636, подтвержденное число случаев заболевания — 243 303.

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