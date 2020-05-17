Нью-Йорк, США, , 19:54 — REGNUM На территории штата Нью-Йорк за прошедшие сутки от COVID-19 погибло 139 человек, заявил 17 мая на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо.

При этом он отметил, что за предыдущий день умерли 157 человек, а также напомнил, что за 6 мая была зарегистрирована 231 смерть, а в наихудшие периоды эпидемии это число доходило до 700.

Всего в штате Нью-Йорк от вызванных коронавирусом заболеваний скончались 22 478 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, США остаются крупнейшим очагом эпидемии в мире. По данным Университета Джонса Хопкинса, за все время в стране коронавирусом заразились 1 467 884 человек, а 88 754 умерли от COVID-19.

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