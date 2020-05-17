Оттава, , 19:36 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило в Канаде 76 тыс, при этом от COVID-19 скончались почти 5,7 тыс. человек, сообщает 17 мая министерство здравоохранения Канады.

За последние сутки было зарегистрировано 1200 новых случаев заражения, после чего общее число заражённых составило 76 193 человек.

Кроме того, за сутки скончались от COVID-19 107 пациентов, после чего количество летальных исходов достигло 5702.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВОЗ на вечер 16 мая в мире зарегистрировано свыше 4,4 млн. случаев заражения коронавирусом и более 302 тыс. смертей от COVID-19.

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