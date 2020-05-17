Калуга, , 19:38 — REGNUM Правительством РФ утверждён новый порядок расчета стимулирующих выплат медикам и сотрудникам скорой помощи, которые оказывают медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. В этой связи врио калужского губернатора Владислав Шапша поручил региональным минздраву и минфину произвести перерасчет максимально оперативно, для того, чтобы медицинские работники как можно быстрее получили деньги. Провели ряд консультаций с федеральным центром. Об этом 17 мая Шапша написал на своей странице в социальной сети.

В калужской областной инфекционной больнице Иллюстрация ИА REGNUM

«Перерасчет в соответствии с новыми рекомендациями произведен, сегодня все деньги будут перечислены на карточки медикам. Выплаты за апрель по федеральному постановлению № 415 и региональному № 285 произведены ранее в полном объеме. Завершается перечисление денег за первую половину мая. В регионе стимулирующие выплаты получают более 930 человек», — сообщил руководитель области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM по инициативе врио губернатора области Владислава Шапши медработникам, а также водителям скорой медицинской помощи, заразившимся COVID-19, установлена единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей. Такие выплаты введены в регионе в дополнение к федеральным и областным надбавкам.

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