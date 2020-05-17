Москва, , 19:11 — REGNUM С просьбой не подкармливать уток и других водоплавающих птиц в тёплое время года обратились 17 мая специалисты Департамента природопользования и охраны окружающей среды к жителям Москвы.

В пресс-службе ведомства рассказали, что подкормка птиц в весенне-летний период может отрицательно повлиять сразу на несколько факторов в жизни птиц. Изначально птицы в тёплое время вполне способны находить себе пищу в дикой природе, включаясь в пищевую цепочку экосистемы на природной территории.

Подкормка птиц может негативно сказаться на их здоровье, так как такая пища не сбалансирована. Кроме того, переизбыток пищи может вызвать стремительное размножение птиц, что приведёт к опасности эпидемий среди животных и людей.

Также птицы при постоянной подкормке могут потерять навык к поискам пищи в дикой природе и в будущем погибнуть.

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