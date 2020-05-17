Ханты-Мансийск, , 19:06 — REGNUM В Югре за сутки выявлено и подтверждено 118 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает 17 мая окружное управление Роспотребнадзора.

Таким образом, с начала эпидемии подтверждено 1166 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки они выявлены в 14 муниципалитетах. Из них в Когалыме 37, в Сургутском районе — 30, а в Сургуте — 22. В Кондинском районе 14 новых случаев COVID-19, в Нижневартовском — пять, а в Нефтеюганске — два. Ещё в восьми территориях — по одному случаю.

С начала пандемии излечились 374 югорчанина. 680 людей с подтверждённым заболеванием и с подозрением на него находятся в стационарах, из них на аппаратах ИВЛ — 12.