Самара, , 18:54 — REGNUM В Самарской области режим самоизоляции для граждан продлён до 25 мая. Об этом сегодня, 17 мая, заявил губернатор региона Дмитрий Азаров.

По словам губернатора, режим самоизоляции для граждан сохраняется до 25 мая, однако вводят некоторые послабления. Так, граждане могут посещать парки и выходит на прогулки, совершать пробежки, но все это не более двух человек вместе.

«Это послабление не отменяет соблюдение режима самоизоляции, который продлеваем до 25 мая включительно», — написал губернатор Азаров на своей странице в социальной сети Instagram.

Также в Самарской области будет разрешено работать торговым точкам с площадью торгового зала не более 400 квадратных метров, отдельным входом и установленным правилом посещения — не более одного покупателя на 15 квадратных метров.