Нью-Дели, , 18:42 — REGNUM Власти Индии продлили общенациональный карантин до 31 мая, однако смягчили условия карантина для ряда районов, 17 мая сообщает агентство Reuters.

Школы, торговые центры и другие общественные места в городах Индии останутся закрытыми, также продлятся запреты на массовые собрания.

Карантин из-за коронавируса в Индии вызвал беспорядки в ряде городов, в штате Гуджарат из-за карантина бастуют рабочие-мигранты, оставшиеся без работы и возможности вернуться домой в другие штаты.

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