Нью-Дели, 17 мая 2020, 18:42 — REGNUM Власти Индии продлили общенациональный карантин до 31 мая, однако смягчили условия карантина для ряда районов, 17 мая сообщает агентство Reuters.
Школы, торговые центры и другие общественные места в городах Индии останутся закрытыми, также продлятся запреты на массовые собрания.
Карантин из-за коронавируса в Индии вызвал беспорядки в ряде городов, в штате Гуджарат из-за карантина бастуют рабочие-мигранты, оставшиеся без работы и возможности вернуться домой в другие штаты.
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