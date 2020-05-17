Афины , 17 мая 2020, 18:42 — REGNUM В Греции за минувшие сутки выявлены 15 новых случаев заражения коронавирусом и одна смерть от COVID-19, сообщили 17 мая на брифинге в министерстве здравоохранения страны.
По данным ведомства, всего в Греции подтверждены 2834 случая заражения коронавирусом.
Кроме того, с учётом последнего летального исхода в Греции число жертв COVID-19 составляет 163 человека
Как сообщало ИА REGNUM, Всемирная организация здравоохранения с 11 марта официально объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией.
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