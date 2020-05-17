Нью-Йорк, США, , 18:00 — REGNUM В Нью-Йорке растёт количество детей с воспалительным синдромом, который может быть вызван коронавирусом, оно достигло 137, сообщил 17 мая на пресс-конференции мэр города Билл де Блазио.

«Число таких случаев растет и достигло 137», — сказал де Блазио. При этом он отметил, что у 66 из указанных детей выявлен коронавирус или антитела.

Кроме того, мэр Нью-Йорка заявил, что один такой ребёнок уже скончался.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о схожих явлениях заявлял губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Он назвал это «синдромом системного воспалительного ответа» и заявил, что на территории штата умерли трое детей с таким синдромом.

Напомним, первыми о подобном явлении начали сообщать представители национальной системы здравоохранения Британии. По их данным, у заражённых детей наблюдались воспаления с болями в животе и проблемами с сердцем.

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