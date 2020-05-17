Амстердам, , 17:35 — REGNUM В Нидерландах за истекшие сутки зарегистрировали 125 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 17 мая Национальный институт здравоохранения.

По официальным данным, теперь количество выявленных носителей коронавируса составляет в стране 43 995 человек.

Кроме того, после смерти за последние сутки ещё 10 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19, число жертв эпидемии составило в Нидерландах 5680 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, западная Европа продолжает оставаться одним из главных очагов пандемии коронавируса в мире. В пятёрку стран с наибольшими масштабами эпидемии входят Италия, Испания, Франция, Британия, а также США.

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