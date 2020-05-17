Красногорск, , 17:09 — REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие ограничения в регионе будут сняты с 18 мая. Соответствующее сообщение он опубликовал сегодня, 17 мая, на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По словам Воробьева, с 18 мая в Подмосковье начнут работать промышленные предприятия, также возобновят работу объекты ЖКХ. Кроме того, разрешено возобновить бюджетное, жилищное и коммерческое строительство.

При этом губернатор подчеркнул, что везде неукоснительно должны выполняться санитарные правила. С понедельника запускаются те отрасли, где соблюдать санитарные правила относительно легко, где можно ограничить близкий контакт между людьми и нет работы с посетителями.

Кроме того, даже после снятия ряда ограничений, продолжит работать система электронных пропусков.

В дистанционном формате остается непродовольственная торговля, в том числе стройматериалы.

«Сначала убедимся, что правила работают и роста заболеваемости нет. И только тогда отпустим гайки. Многое здесь будет зависеть от ответственного подхода каждого из нас», — подчеркнул Воробьев.