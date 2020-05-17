Москва, , 17:04 — REGNUM Все четыре военно-транспортных самолёта ВКС России с медиками и специалистами РХБЗ, приземлились на подмосковном аэродроме Чкаловский, сообщает 17 мая пресс-служба Минобороны РФ.

Речь идёт о личном составе и спецтехнике сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по борьбе с коронавирусной эпидемией на территории Республики Сербия.

Указано, что все прибывшие из Сербии специалисты пройдут термометрическую проверку и карантинные мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Сербии Александр Вулин в ходе телефонных переговоров с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу поблагодарил личный состав сводного отряда Вооружённых сил России за эффективное участие в нормализации санитарно-эпидемиологической обстановки в Сербии во время пандемии коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Анна Попова: рост распространения коронавируса в России остановлен