Каир, , 16:56 — REGNUM Власти Египта ужесточат карантинные ограничения на время конца Рамадана и праздник Ид аль-Фитр (Ураза-байрам), 17 мая сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что с 24 мая в Египте на шесть дней будет прекращено движение общественного транспорта. Кроме того, комендантский час будет начинаться уже в пять вечера, а не в восемь, как сейчас.

Общественные места будут закрыты, ограничения на передвижение граждан будут действовать не менее двух недель. С середины июня правительство обещает начать постепенное ослабление ограничений.

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