Луганск, , 16:34 — REGNUM После выявления пяти новых случаев заражения коронавирусом, на территории Луганской Народной Республики число заразившихся достигло 317, сообщает 17 мая пресс-служба минздрава ЛНР.

Эти данные были зарегистрированы на 16 мая 2020 года.

«Триста семнадцать случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в Луганской народной республике на 16 мая 2020 года», — отметили в пресс-службе.

По данным пресс-службы минздрава ЛНР, из вышеуказанного числа признаны выздоровевшими и выписаны 110 человек.

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