Ташкент, , 16:01 — REGNUM В Узбекистане скончался 12-й пациент, у которого ранее выявили коронавирус. Об этом сообщили 17 мая в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Мужчину госпитализировали 5 мая в областную больницу Термеза с двусторонней пневмонией. Он работал водителем на международном грузовом транспорте и прибыл в Узбекистан из России через территорию Таджикистана.

11 мая состояние пациента резко ухудшалось. Медики перевели больного в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Мужчина скончался от острой сердечной и дыхательной недостаточности.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 17 мая в Узбекистане выявили 2746 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 2245 человек, скончались 12 пациентов.

Читайте также: Во всех регионах Узбекистана разрешат пользоваться автомобилем