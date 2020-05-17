Красногорск, , 15:50 — REGNUM Последний, четвертый военно-транспортный самолет ВКС РФ, вылетевший из Белграда с российскими военными специалистами на борту, которые помогали в Сербии бороться с коронавирусом, сел на подмосковном аэродроме Чкаловский. Об этом 17 мая сообщили в Минобороны РФ.

«На аэродром «Чкаловский» (Московская область) прибыл четвертый самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны России», — говорится в сообщении и указывается, что военные РФ выполняли на территории Сербии задачи по помощи в борьбе с коронавирусом.

Также отмечается, что у всех прилетевших военных в обязательном порядке измерят температуру и проведут им другие мероприятия санитарно-эпидемиологического характера.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что второй военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ с российскими военными специалистами на борту, помогавшими в Сербии в борьбе с новым коронавирусом, приземлился в Подмосковье.