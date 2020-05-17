Самара, , 16:24 — REGNUM Коэффициент летальности по COVID-19 составляет 0,72 в Самарской области. Об этом 17 мая сообщил врио министра здравоохранения региона Сергей Вдовенко на заседании оперативного штаба области.

По его словам, у 71 процента граждан-носителей коронавируса фиксируется удовлетворительное состояние здоровья. У четверти инфицированных — состояние здоровья средней тяжести. А в тяжелом состоянии находятся четыре процента граждан с коронавирусом.

Вдовенко также отметил, что 16 мая впервые количество выздоровевших пациентов превысило количество доставленных в больницу с коронавирусом: 146 и 135 граждан соответственно.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области полностью победили инфекцию 295 граждан. Девять пациентов с COVID-19 умерли.

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