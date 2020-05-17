Маскат, , 15:48 — REGNUM В Омане за сутки выявили 157 случаев заражения коронавирусом. Об этом 17 мая сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в стране превысило 5 тыс. 186 человек.

От COVID-19 в общей сложности с начала эпидемии в стране скончались 22 человека, за прошедшие сутки умер один пациент. Число выздоровевших составило 1 тыс. 465 случаев.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения превысило 4 млн 656 тыс. человек.

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