Москва, , 15:37 — REGNUM Все вузы России в нынешнем году из-за пандемии коронавируса планируют проведение приемных экзаменов в дистанционном формате. Об этом 17 мая рассказал министр образования и науки РФ Валерий Фальков в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

«Мы настраиваемся и готовы не то, что по пессимистичному, а по реалистичному сценарию, если есть необходимость, организовать все (проведение приемных экзаменов) дистанционно», — заявил глава Минобрнауки.

Также он отметил, что все вузы настроены на текущую ситуацию и в случае её улучшения, при условии наличия соответствующих рекомендаций Роспотребнадзора и глав регионов, все «с удовольствием» вернутся к привычному формату экзаменов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что решение о перенесении летних военных сборов студентов на более позднее время из-за пандемии нового коронавируса принял Московский государственный университет (МГУ) имени М. В. Ломоносова.