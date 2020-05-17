Москва, , 15:36 — REGNUM Ситуация с распространением коронавируса в России стабилизировалась, заявила 17 мая глава Роспотребнадзора Анна Поповав эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«День ко дню практически прироста нет. Стабилизация отмечается по всей стране», — заявила Попова. По её мнению, ситуация начинает стабилизироваться благодаря бережному отношению граждан России к своему здоровью.

Ранее Анна Попова заявила, что профилактические меры придется соблюдать весь летний период. Она добавила, что возможность открытия российских курортов зависит от ситуации с распространением коронавируса в ближайшее время.

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