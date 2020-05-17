Скопье, , 15:40 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 17 мая сообщили, что в результате обследования 426 человек на территории страны было выявлено 30 новых случаев заражения коронавирусом, при этом ещё 26 человек признаны излечившимися.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, всего в стране было выявлено 1792 случая заражения, при этом уже 1293 человека одержали победу над «невидимым врагом».

Этим утром в стране умерли ещё трое пациентов с коронавирусом — в общей сложности 101 македонец скончался от осложнений, вызванных COVID-19.

Уже несколько дней подряд число выявляемых за сутки новых случаев заражения коронавирусом в стране возрастает, однако правительство готовится к дальнейшему смягчению ограничительных мер.

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