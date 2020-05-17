Ашхабад, , 15:34 — REGNUM В честь священной для мусульман Ночи предопределения президент Туркмении помиловал 1 402 преступника, отбывающих сроки в тюрьмах страны. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В список помилованных попали 1 192 гражданина Туркмении и 210 иностранцев.

Отмечается, что туркменский лидер подписал указ об их помиловании, «руководствуясь принципами гуманизма и в целях дальнейшего укрепления единства и сплочённости туркменского общества».

ИА REGNUM напоминает, что в 2019 году президент Туркмении в честь Ночи предопределения помиловал 764 заключенных, в 2018 году — более 3,1 тысячи, а в 2017 году — свыше 3,3 тысячи.