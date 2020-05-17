Самара, , 15:38 — REGNUM В Самарской области продолжают готовиться к ослаблению ограничительных мер. Об этом 17 мая сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, данный вопрос рассматривался на заседании оперативного штаба региона.

По словам руководителя управления Роспотребнадзора по Самарской области Светланы Архиповой, чтобы начать ослаблять режим ограничений в регионе необходимо соблюсти три нормы.

По ее словам, первый показатель тестов на сто тысяч населения удовлетворяет требованиям для снятия ограничений. Второй показатель — коэффициент распространения инфекции составляет держится уже несколько дней на уровне единицы. По словам, Светланы Архиповой есть надежда, что эта тенденция будет сохраняться и далее. А вот третий показатель по свободным койкам для пациентов-носителей коронавируса пока только приближается к нормативу, отметила она. Но он, по ее мнению, будет улучшен в скором будущем за счет оборудования новых коек и более эффективному использованию имеющихся коек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области носителей коронавируса стала принимать ГБ № 4 в Самаре. В этой больнице развернуто 120 коек для таких пациентов.

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