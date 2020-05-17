Тирасполь, , 15:33 — REGNUM За первый квартал текущего года в Приднестровье скончались двадцать шесть ВИЧ-инфицированных жителей республики, сообщает 16 мая пресс-служба министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики.

По данным министерства, за первый квартал 2019 года в Приднестровье вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) был выявлен у 39 жителей республики. Было зафиксировано 29 летальных случаев среди инфицированных. За аналогичный временной промежуток 2020 года выявлено также 39 инфицированных, а количество смертей среди инфицированных составило 26.

В Приднестровье наиболее пораженная вирусом иммунодефицита человека группа населения, по словам главного врача Центра по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями ПМР Александра Гончара, являются жители республики в возрасте от 25 до 49 лет, на которых приходится до 80% выявляемых случаев инфицирования ВИЧ.

Врач напомнил основные меры профилактики ВИЧ-инфекции, а также — как вирус не передается.

Специалист отметил, что на сегодняшний день нет препаратов, которые способны полностью вылечить ВИЧ, а вирус присутствует в организме инфицированного в течение всей жизни. По словам Гончара, «в настоящее время разработаны специальные антиретровирусные (АРВ) препараты, которые препятствуют размножению, снижают количество ВИЧ в крови и защищают иммунную систему от разрушения».

Отметим, каждое третье воскресенье мая, согласно решению Всемирной организации здравоохранения, является Всемирным днем памяти жертв СПИДа.