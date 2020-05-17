Москва, , 15:26 — REGNUM Решение о перенесении летних военных сборов студентов на более позднее время из-за пандемии нового коронавируса принял Московский государственный университет (МГУ) имени М. В. Ломоносова. Об этом 17 мая рассказали в пресс-службе вуза.

«Сроки военных сборов в 2020 году в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией будут перенесены на более поздний период», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Также там указали, что в данный момент вуз согласовывает и утверждает с Минобороны РФ новые сроки сборов.

Кроме этого, уточняется, что информация об изменениях по данному вопросу в оперативном порядке доводится до руководителей структурных подразделений МГУ и до обучающихся.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 12 мая стало известно, что Русское географическое общество (РГО) и Экспедиционный центр Минобороны России планируют новую исследовательскую экспедицию на острова Курильской гряды.