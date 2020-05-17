Караганда, Казахстан, , 15:16 — REGNUM Поселок Ботакара в Карагандинской области Казахстана закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса. Об этом заявил главный государственный санитарный врач области Канат Аскаров 17 мая в эфире телеканала Saryarqa.

С 18 мая местным жителям запретят выходить из дома без крайней необходимости, полиция установит блокпосты. Кроме того, запрещается ездить по поселку на личном транспорте, приостанавливается передвижение общественного транспорта.

По его словам, среди работников корпорации «Казахмыс — Нурказган» выявлена вспышка коронавируса — заболели 15 работников. В связи с этим усилены карантинные меры в Ботакаре.

Отметим, по состоянию на 17 мая в Казахстане выявили 6157 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 3090 человек, скончались 34 пациента.

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