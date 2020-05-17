Москва, , 14:58 — REGNUM Сильный ветер с отдельными порывами до 15−20 м/с сохранится в Москве до вечера 17 мая, поэтому жителям столицы России необходимо соблюдать осторожность. Соответствующее предупреждение 17 мая опубликовано на сайте московского мэра.

«Горожанам следует быть осторожнее», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что ввиду сильного ветра могут происходить падения деревьев и слабо укрепленных конструкций, и повреждения линий передачи электроэнергии.

«Машины лучше оставлять в гаражах, а если такой возможности нет — подальше от деревьев», — указывается в сообщении и добавляется, что в такую погоду при движении на автомобиле нужно быть особенно внимательными на дорогах и соблюдать дистанцию.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре рассказали, что температура воздуха в столице России 17 мая ожидается в диапазоне от +14°C до +16°C.