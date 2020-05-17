Тбилиси, , 14:56 — REGNUM Украина отправила в Грузию гражданина этой страны Цезаря Тохосашвили по прозвищу «Аль Бара Шишани», подозреваемого в терроризме, сообщила пресс-служба Службы Госбезопасности (СГБ) Грузии.

«В Тбилисский международный аэропорт был экстрадирован с Украины гражданин Грузии Цезарь Тохосашвили (он же Аль Бара Шишани), который обвиняется в терроризме и разыскивается Интерполом», — сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Тохосашвили был задержан украинскими спецслужбами 12 ноября 2019 года.

По данным грузинских спецслужб, Шишани в 2015 году поехал в Сирию, где примкнул к группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он был тесно связан с другим выходцем из Грузии — «военным министром» группировки Тарханом Батирашвили, известным как Абу Умар аш-Шишани.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее дагестанский блогер Алибек Мирзеханов был приговорён к десяти годам тюрьмы за участие в деятельности террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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