Москва, , 18:11 — REGNUM Магазины Москвы являются зоной с повышенным риском заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила сотрудница известной сети гипермаркетов Мария, попросившая не указывать её данные.

«Покупатели продолжают ходить по магазинам. Они не понимают всей ситуации, что происходит. Они подвергают себя риску», — заявила собеседница ИА REGNUM.

По её словам, в магазине, где она работает, около половины сотрудников имеет симптомы ОРВИ. Тем не менее, из-за страха увольнения заболевшие не обращаются к медикам, а продолжают выходить на рабочие места, рискуя заразить клиентов. Тестов на коронавирус пока не делают, хотя администрация обещала их провести. Само руководство работает дистанционно.

Сотрудники убеждены — выход на больничный в текущих условиях равноценен увольнению, и с учётом обстановки на рынке труда в России не многие готовы пойти на такой шаг. В магазин регулярно нанимают новых людей — «с улицы».

«Маски выдаются раз в день, также, как и перчатки. Хотя меняться они должны каждые два часа», — сказала сотрудница гипермаркета.

В итоге работники либо весь день проводят в одной маске и перчатках, либо покупают их за свой счёт. Социальное дистанцирование, по словам собеседницы ИА REGNUM, между сотрудниками не соблюдается. Но для сохранения дистанции между покупателями и продавцами действует система наказаний. И если посетитель подойдёт слишком близко к сотруднику, например, чтобы задать вопрос, работнику объявляют выговор, а затем и штраф в размере 3 тысяч рублей.

«В условиях, которые в стране на рынке труда, люди не хотят терять свои места работы, поэтому терпят», — считает Мария.

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