Эр-Рияд, , 14:43 — REGNUM В Саудовской Аравии за сутки не выявили ни одного нового случая заражения коронавирусом. Об этом 17 мая сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в стране превысило 52 тыс. человек.

От COVID-19 в общей сложности с начала эпидемии в стране скончались 302 человека, за прошедшие сутки никто не умер. Число выздоровевших в Саудовской Аравии составило 23 тыс. 666 случаев.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения превысило 4 млн 651 тыс. человек.