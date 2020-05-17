Смоленск, , 14:27 — REGNUM В Смоленской области медики жалуются на урезание заработной платы. Ряд сообщений об этом появилось в социальных сетях и в СМИ. Так, на сокращение зарплаты пожаловались сотрудники инфекционного отделения госпиталя №2. СК 17 мая сообщил о начале доследственной проверки по данному факту.

«16 мая в сети Интернет появилось обращение от персонала инфекционного отделения госпиталя №2 КБ №1 города Смоленска. Медперсонал пожаловался на невыплату им в полном объеме заработной платы за апрель текущего года. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 145.1 УК РФ», — говорится в сообщении СК.

Добавим также, что проверить медучреждения региона в части начисления выплат сотрудникам поручил и губернатор Алексей Островский, потребовав доложить о результатах уже 18 мая. Ранее вице-губернатор Смоленской области Полина Хомайко докладывала о выплатах медработникам в полном объёме.

«На сегодняшний день данная выплата осуществлена в полном объеме — ее получили 1960 медицинских работников, в общем объеме на эти цели было направлено 29,9 млн рублей из почти 58 млн, которые нам выделены из федерального бюджета на исполнение данного постановления. По второму постановлению от 12 апреля [№484] выплата осуществляется в фиксированном размере за фактически отработанное время. На эти цели региону было предусмотрено из федерального бюджета 63,5 млн рублей, на данный момент выплаты получили 522 медицинских работника из 600», — заявляла замгубернатора.