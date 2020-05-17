17 мая 2020 | Время чтения 9 мин

В многоэтажных домах лифты становятся не просто потенциальным, а в высокой степени вероятным источником передачи инфекции, и чем больше людей живет в доме, тем выше угроза

Игорь Свирин, , 15:48 — REGNUM



Шахта лифта Иван Шилов © ИА REGNUM

Целью данного материала является попытка обратить внимание властей на издержки высотного домостроения и если уж не убедить отказаться от такового в принципе, то как минимум призвать к решению данной проблемы — автор —

Пока мэр Собянин занят созданием «умного города», цифровыми пропусками, «энергосбережением», бордюрингом и бог его знает, чем еще, жизнь преподносит вызовы, на которые у нашей мэрии ответа нет, да и есть большие сомнения в том, что она собирается на них отвечать. Одним из таковых становится высотное домостроение (например, во время карантина 341 пятиэтажку в рамках реновации поменяли на небоскребы — прим. ИА REGNUM), влекущее распространение вирусных инфекций.

Недавно муниципальный депутат района «Лефортова» Александра Андреева выступила с заявлением, что «В высотке вероятность заразиться коронавирусом — в 20−30 раз выше, чем в пятиэтажке. Самый опасный общественный транспорт в период коронавируса — это лифт. Лифт — это маленький герметичный ящик. В лифте нет вентиляции. Совсем. Все, что выдохнуто в лифте, остается в воздухе маленького объема лифта. И остается надолго. И вдыхается теми, кто едет в лифте следующим».

В заключение муниципальный депутат пришла и вовсе не только к неутешительным для нас, жителей города выводам, но и к заключению о полном банкротстве выбранной властями в целом и мэром Собяниным, от которого не отстает его Подмосковный коллега Воробьев, политики сверхуплотнения «Чем больше в подъезде квартир, тем больше людей перемещается в лифте. Тем больше вероятность, что в лифте проедет зараженный коронавирусом человек (который может и не знать о том, что он заражен). А спустя время после зараженного в лифте поедут его здоровые соседи, вдохнут частицы вируса, распыленные зараженным в воздухе, и заболеют. Очевидно, что эти вновь заболевшие понесут заразу дальше», — уверена депутат.

Она также сопоставляет количество жителей в пятиэтажке и высотке, что только подтверждает ее гипотезу. Так, в пятиэтажках в одном подъезде — 10−20 квартир. Если считать в среднем по 2,5 жителя на квартиру, это 25−50 жителей на подъезд. Тогда как в высотных новостройках в 30−48 этажей в каждом подъезде — 200−500 квартир. Это 500 — 1500 жителей в подъезде. Получается, в высотке вероятность заразиться коронавирусом — в 20−30 раз выше, чем в пятиэтажке.

Перед лифтом Цитата из к/ф «Лифт: Остаться в живых». Реж. Массимо Кольиторе. 2015. Италия

ИА REGNUM решило проверить, насколько обоснованы подобные опасения, но сначала немного статистки. С приведенными ниже данными нас ознакомил эксперт по обеззараживанию воздуха НПФ «Поток Интер» Сергей Синяев. Он привел данные Национального Лифтового союза, согласно которым в настоящее время в стране эксплуатируется порядка 500 тыс. лифтов. Ежедневно они перевозят более 90 млн человек. В среднем за день на одного человека приходится 4 поездки, а каждые три дня лифты во всем мире перевозят количество пассажиров, равное населению Земли. Без лифта нельзя представить жизнь в городе, тем более таком, как Москва.

«Действительно, одним из самых заразных мест в доме является лифт. Причина — плохая вентиляция, маленький объем кабин — меньше любых других помещений, даже туалетов, необходимость нажимать на кнопки, которые также становятся источниками инфекции. По данным специалистов, коронавирус нового типа может выживать вне организма на сухих поверхностях до двух суток, в жидких средах — еще дольше.

К тому же человек, который едет в лифте один, может испытывать обманчивое чувство безопасности и не думать о том, что несколько минут назад здесь кто-то вовсю чихал или кашлял.

Источниками загрязнений могут быть одежда, дыхание и испарения с поверхности кожи. Сами люди могут являться источником возбудителей инфекций. По нашим исследованиям, количество бактерий на кнопках лифта превышает даже количество бактерий на поверхности унитаза в общественном туалете. Причём многие бактерии на кнопках могут вызвать пищевые отравления», — объясняет специалист.

Синяев уверен, что будущее, конечно же, только за лифтами с рециркуляторами воздуха, оснащенными системами контроля не только температуры, давления и газового состава, но и биологической безопасности среды. А пока советует пользоваться лифтами только в маске, не нажимать на кнопки голыми руками и в любом случае после поездки на лифте тщательно, в течение минимум 15 секунд мыть руки.

Что там на этих кнопках? Любезно предоставлено НПФ «Поток Интер»

Такой же точки зрения придерживается и врач-дезинфектолог (направление эпидемиологии), врач-организатор здравоохранения Николай Дубинин, он также считает, что «самый опасный общественный транспорт в период коронавируса — это лифт. Лифт — это маленький герметичный ящик. В лифте нет вентиляции. Совсем. Все, что выдохнуто в лифте, остается в воздухе маленького объема лифта. И остается надолго. И вдыхается теми, кто едет в лифте следующим. Да. Вероятность заражения в лифтах так же, как и в общественных уборных, возрастает многократно. Особенно в связи с последними данными об аэрозольном пути передачи вируса».

А поскольку вирус еще не исследован, то по определению очень опасен, нужно максимально применять все меры как профилактики, так и меры борьбы. Дезинфектолог также уверен, что в высотке вероятность заразиться коронавирусом — в 20−30 раз выше, чем в пятиэтажке.

Дубинин указывает, что сейчас все лифты в Москве залиты дезинфектантами в несколько слоёв. Иногда даже зеркал не видно. Это отлично. Но тут опять показуха, как и с обработкой улиц поливочными машинами. И безразличие к главному. А главный недостаток текущих противоэпидемических мер, по его мнению, заключается в невнимании к коллективам. А это главный уровень, на котором происходит распространение инфекции. Тесные рабочие коллективы на перегруженных производствах и в квартирах-общежитиях.

ИА REGNUM готово было принять всю палитру мнений по вопросу, к сожалению дискуссии не случилось, все специалисты, независимо друг от друга, пришли к единому мнению. Вот и эксперт по жилищной политике, член союза архитекторов России Юрий Эхин убежден в высокой вероятности заразиться именно в лифте. Кроме того, он привел в пример Китай, власти которого ввели запрет на пользование лифтами в первые дни противоэпидемических мер при COVID-19. И выразил недоумение по поводу того, что ни мэр Москвы, ни власти страны не сделали этого до сих пор. Не красящее «лучшего мэра» «самого успешного города на земле» сравнение, не правда ли?

«Опасность заражения через лифт связана с тем, что в подавляющем большинстве лифтов отсутствует система принудительной вентиляции кабины. Проветривается она только через вентиляционные отверстия при движении кабины. Несмотря на то, что в современных лифтах существует система подпора воздуха лифтовых шахт для противодымной защиты при пожаре, это слабо сказывается на обмене воздуха в кабине. Таким образом, любой житель дома, являющийся носителем вируса, сам того не желая, может заразить огромное количество соседей через лифт воздушно-капельным путём или через кнопки. Особенно велика вероятность такого заражения в высотных домах 20 и более этажей, которым отличается современное жилищное строительство в Москве и крупных городах. В этом смысле жители пятиэтажек (в которых лифты отсутствуют) или домов средней этажности, в которых нагрузка на лифты намного меньше, находятся в гораздо более защищенном положении», — поддержал предыдущих спикеров Эхин.

Доцент кафедры физической химии Национального исследовательского технологического университета «МИСиС», специалист по химической и биологической защите Георгий Фролов не просто согласен с опасностью нахождения в лифте, он в чем-то даже более категоричен в своих оценках. Так, Фролов убежден в опасности проникновение в организм человека одномоментно большого количества частиц вируса, так как это приведет к средней или тяжелой степени заболевания. Кроме того, повышение этажности здания приводит и к большей вероятности заражения и большей степени поражения. И здесь важнейшим фактором, определяющим степень и вероятность поражения, является время нахождения в лифте.

Из мер профилактики специалист по биологической защите рекомендует следующие: «Пребывание в лифте должно быть минимальным. Должна быть проявлена особая безопасность и подготовка к нахождению в лифте. Всегда лифт должен представлять для человека «красную зону», поэтому пребывание в ней должно быть минимальным. Находясь в его кабине, необходимо использовать маски, если есть такая возможность, желательно второй степени защиты с коэффициентом фильтрации 95%-99%, необходимо пребывание в перчатках, касаться кнопок и ручек дверей только через антибактериальную салфетку. Проводить максимально возможное по времени проветривание площадок перед лифтом путем открывания окон на всех этажах».

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Есть и еще ряд рекомендаций, некоторые из них предназначены властям, а другие вряд ли исполнимы, не будем на них останавливается. Еще раз нужно повторить, что все опрошенные ИА REGNUM специалисты оказались едины во мнении — лифт представляет серьезную угрозу инфицирования.

Не навязывая экспертам политических оценок не только действий властей во время карантина, но и всей градостроительной политики в целом, от себя добавим, что в условиях ставшими обыденной реальностью биологических угроз крупные агломерации становятся теми местами, где будет нанесен колоссальный урон.

Тем не менее представляется, что это урбанистическое безумие остановится лишь тогда, когда миллионы москвичей и жителей Подмосковья выйдут на улицы и потребуют унять урбанистический раж господ Собянина и Воробьева. Либо, что более вероятно, по крайней мере, менее радикально и, по всей видимости, более конструктивно и эффективно, люди вспомнят об оставленном бабушкой домике в деревне, даче, о прекрасных, но приходящих в запустение и исчезающих с карты малых городах России, которым так не хватает «свежей крови», компетенций и умений.

В то время как власть оказалась недееспособной в условиях, прямо скажем, не такого уж и беспрецедентного вызова, и бросила народ на произвол судьбы, обществу ничего не остается, как позаботиться о себе самим. А градоначальник и приближенные к нему «строительные капитаны» пусть тешат себя «умными городами» и урбан-блоками со дворами без машин, а заодно выписывают друг другу куар-коды и продают маски.