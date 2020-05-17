Воронеж, , 14:15 — REGNUM К поэтапному ослаблению ограничений приступят в Воронежской области. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства. Поручения о выработке новых послаблений по санитарно-эпидемиологическим ограничениям в регионе губернатор даст 18 мая.

«Поверьте, я с пониманием отношусь к эмоциям тех, кто сетует на невысокую скорость перезапуска экономики. Но прежде всего нам надо заботиться о здоровье воронежцев и не допустить потом в послаблениях отката назад. Уже завтра мы выработаем новые шаги по выходу из запретов. Надеюсь, бизнес и жители региона встретят их с оптимизмом и проникнутся тем, что впереди ещё несколько этапов послаблений. Чтобы они наступили как можно быстрее, каждый из нас должен дисциплинированно соблюдать все меры санитарно-эпидемиологической безопасности и рекомендации специалистов», — цитирует пресс-служба губернатора Александра Гусева.

Отметим, что на данный момент регион достиг показателей, установленных Роспотребнадзором: коэффициент распространения коронавируса на территории региона на 16 мая составил 0,96 при норме 1,0, процент свободного коечного фонда составляет 54% при норме в 50%, тестирование на 100 тыс. жителей составляет 109,73 при норме в 70.