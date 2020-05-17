Дамаск, , 14:08 — REGNUM В Сирии торжественно открыли мемориальную табличку в честь героя России Романа Филипова, сообщает 17 мая РИА Новости.

Памятную табличку установили на камне, за которым принял последний бой российский летчик Филипов. На камне до сих пор сохранились следы от пуль террористов, пытавшихся захватить летчика в плен.

«Здесь, 3 февраля 2018 года, принял последний бой Герой Российской Федерации майор Филипов Роман Николаевич. Вечная память и слава», — написано на табличке на русском и арабском языках.

Сослуживец летчика Александр Погорельский отмечает, что Роман Филипов был жизнерадостным человеком и в трудные годы для ВС России не покинул ряды военнослужащих.

Напомним, 3 февраля 2018 года террористы сбили российский штурмовик Су-25, который облетал зону деэскалации в Идлибе. Пилот — Роман Филиппов катапультировался и приземлился в оливковой роще.

Летчик продолжал неравный бой, обороняясь штатным оружием. Террористы окружили Филипова. Летчик со словами «Это вам за пацанов!» подорвал себя гранатой, уничтожив несколько боевиков.

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