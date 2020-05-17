Афины , , 14:01 — REGNUM Власти Греции сняли запрет на посещение церквей верующими. Об этом 17 мая сообщает Reuters.

«Я не могу описать свои чувства. После двух с половиной месяцев карантина, я снова в нашей церкви», — отметила в комментарии агентству 76-летняя прихожанка Стелла Касимати.

Особенно чувствительным для жителей страны был запрет на участие в богослужении в канун пасхи, 19 апреля.

Согласно правилам, верующим хоть и можно посещать религиозные учреждения, но необходимо соблюдать социальное дистанцирование, внутренние помещения храмов были обустроены для этого специальным образом.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции в китайском Ухане в декабре 2019 года быстро распространилась на всю планету. Правительства многих стран ввели карантинные меры, запрещающие массовые мероприятия.