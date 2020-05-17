Москва, , 13:57 — REGNUM Упрощение заданий единого государственного экзамена (ЕГЭ) российских школьников в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции не планируется. Об этом 17 мая рассказала глава подведомственного Рособрнадзору Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

«В условиях четырехлетнего действия результатов ЕГЭ мы просто не имеем морального права ни облегчить, ни сделать сложнее материалы ЕГЭ», — заявила она в ответ на соответствующий вопрос.

При этом Решетникова указала, что оснований для упрощения заданий ЕГЭ нет, так как у нынешних выпускников одиннадцатых классов ещё наличествует время для подготовки к экзамену, а также для них запущены телеуроки и консультационная поддержка.

Также она отметила, что также не будет изменен уровень сложности всероссийских проверочных работ, которые перенесены на следующий год.

«Это будут ровно те материалы. Нет, облегчения никакого не планируется», — заявила руководитель ФИПИ.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что московские школы завершают учебный год 15 мая, и таким образом, из-за пандемии коронавируса учебный год завершился на две недели раньше положенного срока.