Минск, , 13:50 — REGNUM В Белоруссии по состоянию на 17 мая коронавирус подтвердили у 29 650 человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Белоруссии.

По данным министерства, выписаны по выздоровлению на текущий момент 9 932 пациента. Общее число проведенных на сегодняшний день тестов составило 350 515.

Всего от COVID-19 в Белоруссии умерли 165 человек.

Отметим, что за минувшие сутки коронавирус в Белоруссии выявлен был у 969 человек, выздоровели 434 человека, пять человек — скончались. За прошедшие сутки проведено 15 458 тестов на SARS-CoV-2.