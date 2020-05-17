Москва, , 13:32 — REGNUM Эпидемическая обстановка с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) в столице России достигла уверенно контролируемого уровня. Об этом 17 мая сообщает Управление Роспотребнадзора по городу Москве.

«В городе Москве достигнут уверенно контролируемый и более благоприятный по сравнению со многими мегаполисами развитых стран и другими регионами России уровень эпидемической обстановки по ВИЧ-инфекции», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что в настоящее время в российской столице отмечается процесс стабилизации эпидемического процесса, при котором видна тенденция к снижению появления новых случаев заражения ВИЧ у жителей столицы России.

Кроме этого, уточняется, что такого результата удалось достичь благодаря мерам по росту уровня информированности и грамотности простых граждан в вопросах профилактических мер по распространению ВИЧ-инфекции.

При этом отмечается, что число проходящих обследование на ВИЧ в Москве ежегодно растет и это помогает выявлять инфицирование на ранних этапах, а также вовремя назначать лечение.

Отметим, согласно решения Всемирной организации здравоохранения каждый год в третье воскресенья мая проводится Всемирный день памяти жертв СПИДа.