Белгород, , 13:32 — REGNUM Десятый летальный исход пациента с подтверждённым коронавирусом зарегистрирован в Белгороде за прошедшие сутки. Мужчина был жителем Тульской области, сообщили 17 мая в региональном оперативном штабе.

67-летний житель Тульской области был госпитализирован во вторую городскую больницу Белгорода. 17 мая стало известно о его смерти. Всего в Белгородской области проходят лечение семь пациентов, зарегистрированных в других регионах РФ.

В инфекционных стационарах региона находятся 286 пациентов, четверо из них подключены к аппаратам ИВЛ.