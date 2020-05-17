Манила, , 13:24 — REGNUM На Филиппинах продолжают оставаться более 150 граждан России, которые желают вернуться домой вывозными рейсами. Об этом сообщили в посольстве РФ в республике.

«В списках на вывозные рейсы в Россию с Филиппин зарегистрировано 153 человека, основная часть из них — туристы, которые находятся на островах Лусон и Себу», — сообщили ТАСС в посольстве.

Отмечается, что решение о направлении вывозного или стыковочного рейса, запрашиваемого посольством, принимается в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о том, что Россия с начала пандемии коронавируса вывезла из-за рубежа более 250 тысяч граждан страны. По его словам, ещё порядка 30 тысяч сограждан подали заявки на возвращение на родину.

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