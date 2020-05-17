Бендеры, Приднестровье, , 13:12 — REGNUM В Приднестровье, согласно уточненным данным, среди пятнадцати человек, заразившихся коронавирусом за минувшие сутки, семь — подопечные психоневрологического дома-интерната, который находится в городе Бендеры. Об этом сообщили 17 мая в пресс-службе МВД Приднестровской Молдавской Республики.

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По данным ведомства, все заразившиеся — женщины, возраст которых от 24 до 85 лет. Всего за прошлые сутки коронавирусом в ПМР заразились трое мужчин и двенадцать женщин.

Также среди инфицированных 52-летний житель Дубоссар, 63-летний житель Рыбницы 20-летний житель Слободзеи. Коронавирус был подтвержден у жительниц Тирасполя (36 и 39 лет), 58-летней жительницы села Карагаш (Слободзейский район) и у двух жительниц Бендер (34 и 41 год).