Лион, Франция, , 13:06 — REGNUM Почти все продовольственные рынки во французском Лионе откроются с понедельника, 18 мая 2020 года, передает BFM TV.

Известно, что в Лионе уже открылись 23 продовольственных рынка с 4 мая 2020 года.

«По состоянию на 18 мая и ввиду удовлетворительных условий, ратуша решила открыть 49 дополнительных продовольственных рынков. Таким образом, 72 рынка будут открыты в соответствии с их обычным графиком во всех районах города», — говорится в заявлении мэрии города.

В мэрии подтвердили, что префектура может принять решение о закрытии рынков, если будет установлено, что санитарные и организационные правила не соблюдаются.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон отправится в департамент Эна, чтобы принять участие в церемонии и отпраздновать 80-летие сражения при Монкорне.

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