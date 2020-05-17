Москва, , 12:57 — REGNUM Больницам невыгодно занижать данные о смертности, связанной с коронавирусной инфекцией, из-за тарифов на лечение таких пациентов. Об этом 17 мая заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 1».

«Не надо даже думать, что наши врачи пытаются каким-то образом скрыть. Это совсем не про наших врачей, это я вам точно могу сказать», — сказала Голикова.

Она добавила, что тариф по лечению COVID-19 достаточно высок. Он даже больше, чем тарифы по отдельным сердечно-сосудистым заболеваниям.

«И даже если брать экономический фактор, то, казалось бы, любая больница должна быть заинтересована в том, чтобы поставить больше COVID», — заключила Голикова.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая Голикова заявила, что показатель смертности от COVID-19 в России в 7,5 раза меньше, чем в остальном мире.

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